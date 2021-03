Pierre Maudet, travolto da uno scandalo legato a un viaggio ad Abu Dhabi avvenuto nel 2015, non si dice sorpreso dal buon risultato ottenuto oggi alle elezioni suppletive per il Consiglio di Stato di Ginevra, dove si è piazzato al secondo posto dietro all’ecologista Fabienne Fischer.

«Ho iniziato da solo e da indipendente, ora sono meno solo ma sempre indipendente», ha affermato Maudet ai microfoni dell’emittente Léman Bleu, precisando di dover ancora lavorare per «riconquistare la fiducia» degli elettori, cosa che farà in vista del secondo turno.

La questione non è se sarà proprio lui l’uomo che renderà possibile la ricostituzione di una vera destra ginevrina, ha detto Maudet, bisogna piuttosto vedere chi sarà in grado in Consiglio di Stato di portare risposte concrete alle preoccupazioni dei ginevrini colpiti dalla crisi sanitaria.