Non serve una soluzione transitoria per eliminare provvisoriamente la penalizzazione fiscale del matrimonio. È quanto sostiene la maggioranza del Consiglio degli Stati che oggi ha bocciato - con 26 voti contro 15 - una mozione della sua Commissione dell’economia e dei tributi.

Per questa ragione, la commissione preparatoria suggeriva di trovare una soluzione transitoria, che prevedeva uno sgravio fiscale a beneficio delle coppie sposate per un ammontare complessivo di 1,4 miliardi di franchi: a suo avviso, passeranno probabilmente ancora cinque anni prima che il Parlamento possa occuparsi nuovamente di una proposta del governo sul tema, ha spiegato il relatore commissionale Erich Ettlin (PPD/OW).

Ma oggi in aula una maggioranza composta da sinistra e PLR è riuscita a respingere la mozione. Da un lato, è stato sottolineato come domani il Nazionale si occuperà del progetto governativo e, seppur di misura, la sua commissione propone di rinviare il testo al Governo, come fatto dagli Stati. Dall’altro, ha spiegato Andrea Caroni (PLR/AI), la proposta non tiene conto dell’evoluzione della società. A suo avviso, non bisogna cioè eliminare semplicemente la «penalizzazione del matrimonio», ma istituire un regime fiscale complessivamente equo.