La riforma approvata oggi dà al governo più spazio di manovra nei suoi rapporti con le organizzazioni incaricate dei controlli: vengono in particolare aboliti i versamenti forfettari alle parti sociali e sostituiti con contributi per i controlli effettivamente eseguiti sui cantieri. Le imprese che impiegano lavoratori in nero saranno inoltre inserite su una lista consultabile pubblicamente e in caso di inadempienze l’esecutivo potrà ritirare un mandato a un partner sociale.