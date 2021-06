(Aggiornato alle 16.52) Petra Gössi ha deciso di lasciare la presidenza del PLR svizzero per la fine dell’anno, dopo più di cinque anni passati al timone del partito. È stata lei stessa ad annunciarlo su Twitter, tramite un video. «Negli ultimi anni da presidente del partito, mi sono occupata intensamente della carriera politica. Il lavoro non ha quasi trovato spazio. Ora voglio concentrarmi un po’ di più sulla mia carriera professionale», ha dichiarato.

Il PLR «prende atto della decisione della sua presidente in carica con particolare rammarico - si legge in un comunicato - e ringrazia Petra Gössi per il suo instancabile impegno durante i suoi cinque intensi anni di presidenza, durante i quali ha guidato il partito con lungimiranza e capacità di mediazione». Gössi era alla testa del partito dal 2016. Dal 2011 era membro del Consiglio nazionale, ruolo che manterrà.

Il momento delle dimissioni viene indicato dai liberali-radicali come «ottimale», perché «si raggiunge esattamente la metà della legislatura e quindi rimane abbastanza tempo per preparare in modo ideale le elezioni 2023 e presentare volti e idee nuove».

Critiche all’interno del partito

L’attuale presidente del PLR si era detta molto delusa dopo il fallimento dell’accordo quadro istituzionale con l’UE, negoziato negli ultimi anni in gran parte dai consiglieri federali liberali-radicali. Anche ieri dopo il «no» degli elettori alla Legge sul CO2, la Gössi si era detta dispiaciuta che il compromesso elaborato con l’appoggio dei partiti borghesi sia stato bocciato dalla popolazione.

Alla presidente liberale-radicale non sono mancati i rimproveri in seno al partito, quali quello di non essersi sufficientemente impegnata in favore dell’oggetto. Nonostante in un sondaggio interno più dei tre quarti dei membri del PLR avessero dichiarato che il partito deve impegnarsi maggiormente per le tematiche ambientali, la base non sembra aver seguito l’invito dei vertici in favore della Legge sul CO2. Il risultato della votazione ha mostrato che nessuno è contro la politica ambientale, ma il testo si spingeva probabilmente troppo lontano per la popolazione, aveva dichiarato la Gössi.

Ala destra del partito

Eletta presidente del partito nell’aprile 2016, la consigliera nazionale era succeduta a Philipp Müller. Situata all’ala destra del PLR, Gössi si è fatta conoscere soprattutto grazie ai temi finanziari. Nel 2014, si era illustrata esigendo che il canton Svitto versi il suo contributo alla perequazione finanziaria su un conto bloccato. L’ambiente cattolico da cui proviene ha influenzato le sue posizioni sulle questioni sociali. Si è per esempio opposta all’adozione di bambini per le coppie dello stesso sesso.

Inoltre, Gössi non ha mai avuto paura dei ravvicinamenti con l’UDC, in particolare per quanto riguarda liste comuni con i democentristi a livello cantonale o nazionale. Neppure le sue critiche alla Corte europea dei diritti dell’uomo sono passate inosservate. Eletta in Consiglio nazionale nel 2011, Gössi è membro della Commissione dell’economia e dei tributi. Di professione è giurista in seno all’impresa di gestione patrimoniale Baryon a Zurich.

