Introdurre una tassa ambientale e una d’entrata per i frontalieri. È quanto chiede il consigliere nazionale Lorenzo Quadri in una mozione inoltrata al Consiglio federale. «La cosiddetta ‘preferenza indigena light’ in vigore dal 1° luglio del 2018 ha dimostrato – cosa peraltro scontata – di essere del tutto inutile nell’arginare la deleteria esplosione del frontalierato in Ticino. Tant’è che gli ultimi rilevamenti indicano la cifra record di quasi 70mila frontalieri, con un’impennata in particolare nel settore terziario. Ai frontalieri vanno aggiunte le svariate migliaia di padroncini e distaccati che quotidianamente attraversano il confine italosvizzero», rileva Quadri nel testo della mozione. La situazione creatasi in Ticino «è insostenibile non solo sotto il profilo del mercato del lavoro, ma anche da quello viario ed ambientale, in considerazione del fatto che la maggior parte dei frontalieri arriva in Ticino uno per macchina». Pertanto, il consigliere nazionale chiede di elaborare delle proposte per implementare due tipi di misure: «L’introduzione di una tassa d’entrata per frontalieri, eventualmente sottoforma di prelevamento applicato a tutti gli automobilisti e poi integralmente rimborsato ai residenti con modalità da definire, e l’introduzione di una tassa ambientale a carico dei frontalieri i cui veicoli non hanno almeno tre occupanti».