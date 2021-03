Il PLR prende posizione dopo la conferenza stampa odierna del Governo. Nella nota dei liberali-radicali si legge: «Il Consiglio federale ha annunciato oggi la messa in consultazione dei vari scenari per le prossime tappe degli allentamenti dopo il 22 marzo con l’obiettivo di migliorare la situazione in cui ci troviamo. Il Governo tuttavia resta troppo vago a proposito delle tappe a medio termine verso un ritorno alla normalità. Questa indecisione, ancora una volta, rappresenta un ostacolo alla pianificazione per la popolazione, per le aziende e per l’ambito culturale. I passi annunciati oggi vanno comunque nella giusta direzione. Per il PLR, la ricetta per uscire dalla crisi passa dai vaccini e dai test. Con l’avvento della primavera e delle belle giornate, è importante ingranare la marcia superiore. A questo proposito, le risposte del Consiglio federale alle domande che abbiamo sollevato ieri a proposito dell’Affaire Lonza sono contraddittorie e lasciano aperte parecchie questioni. Offrire prospettive. Permettere alla popolazione di respirare un po’. Questi sono i bisogni attuali. Con quanto annunciato oggi, il Consiglio federale fornisce risposte parziali a quanto chiediamo ormai da settimane nel nostro piano d’azione. Tuttavia una visione a lungo termine sembra ancora non essere all’ordine del giorno. Ora è fondamentale che il ritmo delle vaccinazioni e dei test acceleri e che i centri di vaccinazione e test siano più visibili, affinché la popolazione sia stimolata a farsi testare e vaccinare appena possibile. È questa, infatti, l’unica soluzione per lasciarci rapidamente la crisi alle spalle e riprendere progressivamente un’attività sociale ed economica normale. Il altrettanto importante che la strategia di test rapidi sia implementata e che i test siano distribuiti in massa nelle aziende. L’obiettivo è che tutti possiamo avvicinarci alle prossime settimane con delle prospettive positive per il futuro. Le risposte fornite oggi dal Consigliere federale Alain Berset sul tema della possibile produzione dei vaccini in Svizzera sono contraddittorie. Quanto reso pubblico ieri lascia aperte numerose domande, rimaste senza risposta. Il PLR manterrà alta la pressione nei prossimi giorni affinché si faccia completa luce su questa situazione. L’obiettivo non è ovviamente arrivare ad una produzione statale di vaccini, ma di rafforzare semmai la collaborazione con l’industria farmaceutica svizzera, per poter rispondere rapidamente ad ogni necessità futura nel contesto di questa crisi».

Il PS: «Priorità alla salute a al sistema sanitario»

In questa situazione di crisi legata al coronavirus, la priorità assoluta rimane la salute della popolazione e la capacità del nostro sistema sanitario di resistere alla pandemia. È l’opinione del Partito socialista svizzero (PS), secondo cui il Consiglio federale sta operando con giudizio. Lo ha indicato all’agenzia Keystone-ATS il portavoce Gaël Bourgeois, precisando che a guidare il governo nelle sue decisioni devono essere solo e unicamente gli sviluppi epidemiologici. Allo stesso tempo, le misure di sostegno all’economia e all’occupazione devono essere rafforzate e accelerate per alleviare i problemi causati dalle chiusure.

L’Alleanza del Centro apprezza la cautela

Le graduali riaperture previste dal Consiglio federale vanno fondamentalmente nella giusta direzione. Lo sostiene L’Alleanza del Centro, che in una nota diffusa oggi al termine della conferenza stampa governativa sottolinea l’importanza di procedere tenendo conto della situazione epidemiologica. Il partito (ex PPD) rileva che «in base alla situazione attuale, la cautela è d’obbligo»: il numero di casi di COVID è di nuovo in leggero aumento, e non tutti i parametri di riferimento che sarebbero necessari per ulteriori aperture saranno probabilmente raggiunti. Per L’Alleanza del Centro una cosa è certa: «ciò che è stato raggiunto insieme non deve essere ora messo a rischio con leggerezza». Citato nella nota, il presidente del partito Gerhard Pfister si rallegra del fatto che finalmente il Governo si appresti a modificare la regola delle 5 persone in una casa privata, non è praticabile per le famiglie, portando il massimo a 10 persone. Auspicabili sono anche la riapertura delle terrazze dei ristoranti dal 22 marzo e le caute distensioni previste per eventi culturali e sportivi con pochi spettatori. Sempre - sottolinea la nota - tenendo conto dell’andamento della situazione epidemiologica.

L’UDC critica il Governo

Con il suo annuncio odierno, il Consiglio federale tiene aperte tutte le porte senza fornire nessuna prospettiva concreta e nessun piano di apertura. È in questi termini che l’UDC critica le considerazioni del Governo in merito alle possibili riaperture delle terrazze dei ristoranti e al riavvio delle manifestazioni con pubblico. L’Esecutivo non menziona nessuna base vincolante di dati per le sue prossime decisioni e avvia una «consultazione alibi», prosegue il partito. Secondo la formazione politica, le misure del Consiglio federale rimangono arbitrarie e incomprensibili: sono permesse riunioni private al chiuso con 10 persone senza misure di protezione, ma i ristoranti con piani di protezione devono restare chiusi. Secondo l’UDC, l’Esecutivo continua a perdere credibilità tra la popolazione e la gente non rispetta nemmeno più le misure ragionevoli. In questo modo sta ottenendo l’opposto di quello che auspica e la popolazione e le imprese dovranno pagare di nuovo con le prossime restrizioni imminenti.

