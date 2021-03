Durante la seconda settimana della sessione primaverile, 288 membri del Parlamento si sono sottoposti al test per il coronavirus e nessuno è risultato positivo. I test sono stati effettuati anche su altre 368 persone che per ragioni diverse hanno accesso all’edificio.

Al fine di prevenire il contagio, ai membri delle due Camere sono stati forniti kit per il test salivare. È stato chiesto loro in una lettera di prelevare un campione di saliva all’inizio della sessione e di consegnarlo al loro arrivo.

I deputati e i senatori hanno la possibilità di effettuare test il lunedì e il mercoledì. I test sono disponibili anche per altre persone che frequentano il Parlamento federale, come il personale dei Servizi parlamentari, il personale di sicurezza e di pulizia e i collaboratori dei gruppi parlamentari. Il costo dei test - circa 100 franchi per test, stando alla lettera - è coperto dalla Confederazione.