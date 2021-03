Per affrontare la crisi del coronavirus il canton Zugo ridurrà il «moltiplicatore» cantonale d’imposta per i prossimi tre anni. L’elettorato ha accolto oggi alle urne una proposta in questo senso con il 66,4% dei suffragi. Bocciata invece dal 65,2% dei votanti l’estensione degli orari di apertura dei negozi. La partecipazione è stata del 59,7%.

La riduzione del coefficiente d’imposta dall’82 al 80% per i prossimi tre anni era stata approvata lo scorso agosto dal Gran consiglio: uno sgravio che secondo il responsabile delle finanze cantonali Heinz Tännler (UDC), rappresenta il miglior strumento per sostenere la congiuntura in questi tempi di pandemia.

I partiti di sinistra e i sindacati avevano lanciato un referendum contro quella che consideravano una misura tipica da paradiso fiscale: uno «specchietto per le allodole» che per i referendisti non avrebbe affatto aiutato i redditi più bassi e nemmeno la classe media.

Ad accendere il dibattito ha contribuito l’annuncio fatto all’inizio di febbraio dallo stesso Tännler, secondo cui il cantone, in base al pre-consuntivo, ha realizzato nel 2020 il miglior risultato di sempre, con oltre 250 milioni di franchi di maggiori entrate. Zugo - sottolineavano i referendisti - è l’unico cantone della Svizzera che considera gli sgravi fiscali uno strumento adatto per combattere una crisi economica.

Nessuna storia invece per l’iniziativa lanciata dalle sezioni giovanili dei partiti borghesi. La proposta chiedeva l’estensione dell’apertura dei negozi di un’ora: fino alle 20.00 in settimana e fino alle 18.00 di sabato. È stata oggi respinta con 29’876 voti contro 15’918.

©CdT.ch - Riproduzione riservata