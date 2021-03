L’elettorato del Canton Zurigo ha accolto oggi alle urne la base legale che regola le indagini dei cosiddetti «detective sociali» e il controprogetto opposto dal Gran consiglio all’iniziativa popolare che chiede di menzionare la nazionalità dei presunti autori e delle vittime di reati ma non il loro passato migratorio nei comunicati di polizia.

Il primo tema si riferiva alla legge d’applicazione cantonale elaborata in seguito all’approvazione, nel novembre 2018, della nuova base legale che regola a livello federale la sorveglianza dei beneficiari di aiuti sociali. In base al testo approvato di stretta misura dal Gran consiglio zurighese, per poter sorvegliare chi è sospettato di ottenere indebitamente prestazioni sarà necessaria un’autorizzazione dei prefetti distrettuali (l’autorità di vigilanza sui comuni).