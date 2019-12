L’attuale contrassegno autoadesivo, introdotto nel 1985, non sparirà: gli automobilisti potranno scegliere come intendono pagare la tassa di 40 franchi necessaria per circolare sulle principali autostrade svizzere.

Nell’incaricare nel novembre 2018 il Dipartimento federale delle finanze di preparare un messaggio in proposito, l’esecutivo aveva quindi annunciato che sarebbe stata mantenuta la possibilità di incollare sul parabrezza il classico contrassegno. Coloro che preferiranno pagare la tassa per via elettronica dovranno registrarsi su Internet. I costi di investimento sono stimati in 4-5 milioni di franchi.

Per fare pressione sul governo, il Parlamento ha anche adottato nel settembre scorso una mozione di Martin Candinas (PPD/GR) che va nella stessa direzione del progetto governativo. Secondo Candinas, da quanto emerso dalle esperienze raccolte all’estero, ad esempio in Austria, il contrassegno digitale comporta molti vantaggi: è possibile acquistarlo in Internet, previa registrazione e versando il rispettivo importo. Ciò funziona in modo eccellente sia per quanto riguarda i cittadini del Paese stesso sia per gli stranieri. Inoltre, in tal modo vengono meno gli oneri in materia di acquisto, incollatura e pulizia.