(Aggiornato alle 12.00) È arrivato il momento della verità per i cinque temi federali in votazione oggi. La popolazione svizzera ha ancora poco tempo per recarsi alle urne ed esprimere la propria opinione in merito ai cinque oggetti federali che da settimane stanno animando il dibattito politico.

L’ultimo sondaggio

Dal secondo sondaggio della SSR, pubblicato il 16 settembre, si profila il via libera all’acquisto di nuovi aerei da combattimento e al congedo paternità. Verrebbero invece bocciate l’iniziativa per un’immigrazione moderata, la legge sulla caccia e le detrazioni fiscali per i figli.

Ecco un resoconto di quello su cui è chiamata ad esprimersi la popolazione elvetica e alcuni dei principali articoli apparsi in merito sul Corriere del Ticino.

1. Iniziativa popolare «Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)»

Gli articoli principali:

«Con un sì all’iniziativa UDC a rischio il futuro dei salariati», l’intervista a Per Pierre-Yves Maillard, presidente dell’Unione sindacale svizzera.

Libera circolazione: il faccia a faccia tra Blocher e Pelli, il dibattito tra l’ex consigliere federale e l’ex presidente del PLR durante una serata all’USI.

«L’85% degli immigrati non è affatto necessario sul mercato del lavoro», l’intervista alla consigliera nazionale e vicepresidente dell’UDC Magdalena Martullo-Blocher.

«Se approviamo l’iniziativa peggioreremo la crisi», l’intervista alla consigliere federale Karin Keller-Sutter, titolare del dossier sulla libera circolazione delle persone.

2. Modifica della legge sulla caccia

Caccia, soluzione pragmatica o legge d’abbattimento del lupo? Gysin e Regazzi: due pareri a confronto.

3. Modifica della legge federale sull’imposta federale diretta (trattamento fiscale per la cura dei figli da parte di terzi)

Più deduzioni fiscali per i figli, ritorna la battaglia sugli sgravi, a confronto il deputato popolare-democratico al Nazionale Marco Romano e la consigliera agli Stati socialista Marina Carobbio.

4. Modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno

Un congedo paternità di 10 giorni, un progresso o un danno? A confronto sulla riforma oggetto di referendum il consigliere nazionale Alex Farinelli e il copresidente del comitato referendario Michele Moor.

5. Decreto federale concernente l’acquisto di nuovi aerei da combattimento

«Una grande spesa che alla fine non serve a nulla», intervista a Priska Seiler Graf, in prima linea nella lotta per un no al decreto federale concernente l’acquisto di nuovi aerei da combattimento.

«L’esercito va equipaggiato per affrontare ogni tipo di crisi», a colloquio con la consigliera federale Viola Amherd.

©CdT.ch - Riproduzione riservata