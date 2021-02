La Procura federale ha aperto cinque procedimenti in relazione a minacce via Internet giunte alle autorità e legate alle misure anti-coronavirus. Le intimidazioni sono sovente rivolte nei confronti del ministro della sanità Alain Berset.

Insieme all’Ufficio federale di polizia (fedpol) stanno venendo continuamente monitorati i casi di minacce e diffamazione nei riguardi di membri delle autorità federali nell’ambito dei provvedimenti introdotti per contrastare la pandemia, ha fatto sapere l’MPC. In alcune situazioni, fedpol può sporgere denuncia penale contro i responsabili.

In casi particolarmente gravi di minacce, come ad esempio quelle di morte, contro consiglieri federali o parlamentari sono di competenza dell’MPC. «Attualmente», riferisce quest’ultimo, «cinque procedimenti del genere sono stati avviati». Nessun decreto d’accusa è per ora stato emesso.