Una pattuglia mista composta da un collaboratore della polizia cantonale dei Grigioni e un collaboratore dell’Amministrazione federale delle dogane e una pattuglia con due militi dei Carabinieri si sono incontrate in Val Monastero, al confine. Subito dopo, i due veicoli di pattuglia si sono diretti in territorio italiano in direzione di Prato. Durante controlli spontanei, conducenti di veicoli di tutta Europa e i loro passeggeri sono stati controllati in ambiti di polizia criminale e di circolazione stradale. Dopo tre ore, le due pattuglie di controllo hanno cambiato territorio nazionale, continuando l’attività di controllo in Val Monastero.