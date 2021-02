Molti dei giovani festanti avevano decisamente alzato il gomito, «non rispettavano in alcun modo le misure di protezione legate al coronavirus» e non si sono allontanati nonostante l’intervento delle forze dell’ordine, indica in una nota odierna la polizia cantonale svittese.

Nel tentativo di disperdere la folla, gli agenti sono stati bersagliati dalle persone in festa con bottiglie e petardi. Due persone sono state prese in custodia e hanno trascorso la notte alla centrale di polizia per smaltire la sbornia. Una di esse è detenuta anche per aver commesso danni alla proprietà.