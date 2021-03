Si è aperto oggi a Renens (VD) il processo nei confronti di un poliziotto accusato di omicidio intenzionale per aver ucciso il 6 novembre del 2016 un 27enne congolese nel corso di un intervento delle forze dell’ordine a Bex (VD).

L’istruttoria del Ministero pubblico è durata quattro anni. I giudici del Tribunale criminale dell’est vodese, trasferiti a Renens per questo processo di tre giorni, dovranno determinare se si sia trattato di autodifesa o di un’azione sproporzionata da parte dell’imputato 52enne.

Le forze dell’ordine erano state informate attorno alle 22.00 che un individuo, apparentemente disturbato, aveva forzato la porta di un appartamento, dove un uomo stava dormendo. Era entrato con in mano un coltello avvolto in un panno e aveva finto di tagliargli la gola per poi lasciare l’appartamento senza toccarlo. Due pattuglie si erano recate sul posto. Il congolese, armato con un coltello da cucina, si era messo a correre verso gli agenti nella tromba delle scale.