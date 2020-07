Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di un poliziotto ginevrino condannato per abuso d’autorità. L’Alta Corte ritiene infatti che il video fondamentale nella decisione dei giudici di prima istanza non potesse essere usato in tribunale. Il caso quindi torna nuovamente davanti alla Corte di giustizia del Cantone.

La registrazione era stata scoperta per caso nell’ambito un’indagine sulla brigata capitanata dal ricorrente. Mostra l’uomo che aggredisce verbalmente un detenuto georgiano e lo minaccia di morte.

La Corte di giustizia ha condannato l’agente di polizia a 60 aliquote giornaliere di 170 franchi basando la decisione sul video, realizzato da un collega all’insaputa del diretto interessato. I giudici ginevrini hanno ammesso che queste prove sono state ottenute illegalmente, ma ritenevano ci fosse un interesse superiore nell’utilizzarle e hanno sottolineato che se la Procura avesse avuto dei sospetti, avrebbe comunque potuto ordinare la videosorveglianza delle sale interrogatori.

Utilizzo della prova problematico

In una sentenza pubblicata oggi, il Tribunale federale ha invece stabilito che questo ragionamento «non tiene conto delle esigenze della giurisprudenza» per quanto riguarda l’utilizzo di prove raccolte in modo illecito.

Affinché tali prove possano essere utilizzate, le autorità penali devono essere in grado di ottenerle legalmente. Possono ordinare una sorveglianza solo se hanno seri sospetti che sia stato commesso un reato, ma nel caso in questione non c’era nessun indizio di infrazione, sottolineano i giudici di Mon Repos.

Violazione del diritto

Il video in questione quindi non avrebbe potuto essere ottenuto legalmente dalle autorità penali. Di conseguenza, i tribunali ginevrini hanno violato la legge basandosi su questa registrazione per condannare il ricorrente. La Corte di giustizia dovrà riesaminare il caso basandosi su eventuali altri elementi.

