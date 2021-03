Nella lista messa a punto dall’esecutivo dei progetti meritevoli sono presenti l’impianto polisportivo ciclismo su pista/atletica leggera «Velodromo Ticino» (5 milioni) e il centro polisportivo PSE di Cornaredo (Lugano). Diversi progetti riguardano anche i Grigioni, come l’Olympia Bob Run a St. Moritz, cui si aggiungono piste per lo sci alpino e di fondo a Lenzerheide.

Grazie a questi contributi è stato possibile promuovere lo sviluppo delle prestazioni degli atleti dei quadri nazionali nel confronto internazionale e posizionare la Svizzera come luogo di svolgimento più competitivo per le gare internazionali di alto livello. Gli impianti CISIN, precisa il comunicato, non sono però destinati unicamente allo sport di prestazione, ma sono a disposizione anche dello sport per i giovani e di massa, principalmente per scopi formativi.