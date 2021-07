Per i lavori di manutenzione sulle autostrade si potrebbero usare ponti mobili per diminuire le code. L’idea è dell’Ufficio federale delle strade (USTRA): i veicoli passerebbero su una struttura lunga 236 metri, mentre sotto gli operai sarebbero al lavoro.

Sotto il ponte, chiamato Astra Bridge, secondo i piani delle autorità saranno a disposizione circa 100 metri per i lavori veri e propri. Incluse le abituali segnalazioni iniziali per il traffico, il cantiere risulterebbe lungo grosso modo 1500 metri.

L’USTRA ha lanciato un progetto pilota in questo senso e i primi moduli per il ponte in questione sono già pronti. Il costo dell’operazione è di circa 20 milioni di franchi, ma le autorità sono convinte degli innumerevoli vantaggi.

Prima di tutto, aumenta la sicurezza per gli operai, che non sono più direttamente esposti al traffico. La struttura permetterebbe inoltre di far continuare la circolazione del traffico e non saranno più necessarie le continue operazioni di montaggio e smontaggio delle protezioni per gli operai.