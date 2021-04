Un incendio è scoppiato oggi in un condominio di Pontresina (GR). Un’anziana signora e un bimbo di due anni sono stati trasportati all’ospedale a causa di una sospetta intossicazione da fumo, indica la polizia cantonale in una nota.

Le fiamme sono divampate al quarto piano dell’edificio attorno alle 11.20. Dopo aver tratto in salvo una persona al quinto piano, la trentina di vigili del fuoco di Samedan (GR) e Pontresina intervenuti hanno rapidamente spento l’incendio.

La donna e il bambino, che si trovavano nell’appartamento bruciato, sono stati condotti all’ospedale di Samedan. La casa è stata evacuata e ai residenti è stato fornito alloggi e cibo in un albergo vicino. I danni nell’appartamento sono considerevoli. È stata avviata un’indagine per chiarire le cause del rogo.