(Aggiornato alle 18.03) Tra i più oscuri anfratti della rete si annidano ormai da anni siti dedicati alla pedopornografia. Chat tra pedofilia e scambio di immagini sono quasi all’ordine del giorno e per le forze di polizia scandagliare gli abissi di internet e del cosiddetto dark web è una sfida sempre più attuale.

Per la Svizzera, il 2021 sarà un anno di svolta. L’Ufficio federale di polizia (Fedpol) non effettuerà più indagini sotto copertura per scovare i pedofili in internet per conto dei cantoni. Come reso noto dai quotidiani del gruppo CH-Media e confermato dalla stessa Fedpol all’agenzia Keystone-ATS, infatti, la Confederazione a partire dal prossimo anno ha demandato questa competenza alle autorità cantonali.

La riorganizzazione

La criminalità per mezzo di strumenti digitali come truffe online, malware, phishing – che dà accesso ai dati personali – e pedocriminalità in rete è fortemente aumentata negli ultimi anni, e anche per questo motivo le autorità si sono dovute adattare: «Perseguire penalmente questo tipo di reati è principalmente di competenza cantonale e le forze di polizia si sono riorganizzate per far fronte a questa nuova sfida», ci ha spiegato il portavoce di Fedpol Florian Näf, da noi contattato.

Inoltre, la maggior parte dei cantoni dispone di una base legale per questo tipo di operazioni sotto copertura e ha affinato le competenze tecniche necessarie. Come ci spiega Näf, la Fedpol dal canto suo «continuerà a fornire consulenza alle polizie cantonali che si occupano della lotta alla pedofilia e si concentrerà sulle inchieste internazionali, gestendo lo scambio di informazioni con i cantoni eventualmente coinvolti dalle indagini».

Una rete nazionale

La Conferenza dei Comandanti delle Polizie Cantonali e Fedpol hanno creato una rete nazionale di sostegno alle indagini nella lotta contro la criminalità informatica (NEDIK). Una rete che accorpa le risorse specialistiche e permette quindi di affrontare insieme la lotta contro i crimini commessi tramite Internet.

Secondo Fedpol, questo raggruppamento è in linea con la strategia nazionale di protezione della Svizzera contro i cyberrischi (SNPC). La nuova organizzazione offre una nuova ripartizione dei compiti: alcune attività sono ora rilevate dai Cantoni e Fedpol rafforza le sue competenze centrali (indagini di competenza della Confederazione, supporto alle indagini, compiti di ufficio centrale, cooperazione nazionale e internazionale).

Da 47 a 97

Come detto, la criminalità online è aumentata nel corso degli anni e l’oscuro mondo della pornografia infantile non fa eccezione.

Dalla statistica criminale della Polizia cantonale ticinese si evince infatti che nel 2019 il numero di infrazioni contro l’integrità sessuale è salito del 67%.

In termini assoluti gli incrementi maggiori si sono avuti sul fronte della pornografia (da 47 a 97), degli atti sessuali con fanciulli (da 31 a 49). In particolare, per quanto riguarda la pornografia (art. 197 del Codice penale), negli ultimi anni si è assistito a un aumento dai 31 casi del 2013, ai 53 del 2017, ai 47 del 2018 fino ad arrivare ai 97 dello scorso anno.

La statistica evidenzia inoltre che la quasi totalità dei casi registrati nel 2018 (il 97,9%) è stata chiarita. Una percentuale simile la si ritrova anche l’anno successivo, con il 96,9% delle fattispecie chiarite.

Va detto che l’aumento della casistica è in parte riconducibile all’obbligo per i gestori di piattaforme web di segnalare contenuti legati alla pornografia infantile.

