Il divieto di indossare burqa e niqab in pubblico sarà attuato in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e non in ordine sparso. Su pressione dei Cantoni, che avevano subito chiesto un’applicazione omogenea dell’articolo costituzionale contro la dissimulazione del viso, il Consiglio federale ha messo a punto una revisione del Codice penale. Chi non rispetterà il divieto sarà punito con una multa (l’importo massimo è di 10 mila franchi). Sono previste deroghe, in particolare quando la dissimulazione del viso è giustificata da motivi legati alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche, alle usanze locali e alla salvaguardia dei diritti fondamentali. Le nuove disposizioni sono state messe in consultazione fino al 3 febbraio. La futura regolamentazione dovrebbe, in teoria, annullare gli attuali regolamenti cantonali contro la dissimulazione del viso.

Approvato lo scorso 7 marzo dal 51,2% dei votanti (60,4% in Ticino) e da venti Cantoni, il nuovo articolo costituzionale era contenuto nell’iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso in pubblico». L’iniziativa non specificava a chi spettasse attuarla, limitandosi a prevedere un termine di due anni per elaborare una legge. Al pari di quello ticinese entrato in vigore nel 2016 (e che aveva fatto da precursore), l’articolo costituzionale è basato in gran parte su una legge approvata in Francia nel 2010. La legge francese aveva ottenuto a sua volta il via libera dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che aveva giustificato il divieto di dissimulare il viso in pubblico con le esigenze di tutela della convivenza in una società democratica.

Ora, spiega il Consiglio federale, un divieto di diritto penale non può avere l’obiettivo di risparmiare al pubblico o anche a singole persone la vista di persone completamente velate. Lo scopo protettivo del divieto è la convivenza in una società liberale e democratica. Di qui un elenco dettagliato di dove dovrà valere e dove no.

Sul tram sì, in lavanderia no

Il divieto dovrà valere nei luoghi in cui vengono forniti servizi pubblici, come i trasporti (autobus, tram, treni e battelli), gli sportelli, le sale d’attesa, le biglietterie, gli uffici postali, i tribunali, i parlamenti e gli uffici amministrativi aperti al pubblico. In questo novero rientrano anche università, istituti di assistenza giornaliera, case di riposo e di cura. Il divieto vale pure sui taxi, se questi raccolgono passeggeri in spazi pubblici. Per contro, i viaggi prenotati in anticipo da un punto di partenza a uno di arrivo sono esenti. Idem per l’aviazione civile, visto che vengono attraversati Paesi con sistemi giuridici diversi e che i contatti fra i passeggeri sono ridotti. Il divieto varrà per i pedoni, non per chi si sposta in auto. Sono esclusi, in quanto non aperti al pubblico, anche gli uffici del personale amministrativo o le sale riunioni interne.

Vanno ugualmente esclusi, secondo il Consiglio federale, gli spazi privati a condizione che non vengano fornite prestazioni in linea di massima accessibili a ognuno. Edifici a uso privato, appartamenti (con annessi locali comuni quali garage e lavanderie), balconi, cortili, giardini, atri, ma anche campi o boschi privati non aperti al pubblico non rientrano nel campo d’applicazione del divieto. Quest’ultimo non si applica neanche ai locali messi a disposizione per eventi di gruppi chiusi. Un’azienda potrà impiegare donne velate nella sua area di lavoro non accessibile al pubblico. Esclusi dal divieto saranno pure gli spazi virtuali e i media (stampa, social media e televisione), nonché i luoghi di culto.

Diritti da tutelare

Nelle deroghe rientrano anche i casi di protezione della salute (l’uso in pubblico di mascherine), le misure per garantire la sicurezza personale (casco integrale per i motociclisti), la protezione dalle condizioni climatiche (indumenti contro il freddo), la cura delle usanze locali (carnevale), gli spettacoli artistici e di intrattenimento e gli interventi a scopo pubblicitario (travestimenti). La dissimulazione del viso sarà ammessa anche in occasione di interventi individuali e riunioni in spazi pubblici se è necessaria all’esercizio del diritto fondamentale della libertà di espressione o di riunione (purché non venga compromessa la sicurezza pubblica). Sulla non ingerenza nei diritti fondamentali dei manifestanti, in nome del principio della proporzionalità, si era già espresso il Tribunale federale.

©CdT.ch - Riproduzione riservata