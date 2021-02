L’intero personale alberghiero di Wengen (BE) dovrà sottoporsi al test per il coronavirus domani mattina. Diversi casi positivi alle cosiddette varianti sudafricana e brasiliana sono stati scovati fra i dipendenti di alcuni hotel della stazione sciistica. «Vista l’impossibilità di risalire alla catena di contagi», il Servizio del medico cantonale ha preso questa decisione, si legge in un comunicato odierno. Anche la clientela degli alberghi è invitata a farsi testare.