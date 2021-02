Il 3% delle poco più di 5000 reclute giunte in caserma l’8 febbraio, dopo le prime tre settimane di servizio svolto con formazione a distanza on line, sono risultate positive al test del coronavirus. Sono state poste in isolamento e i loro contatti stretti in quarantena.

Ad eccezione di singoli casi, tutti i militari entrati in servizio non hanno mostrato sintomi da Covid-19, indica un comunicato diramato oggi dall’Aggruppamento Difesa.

Propriamente la quota del 3% si riferisce ai risultati disponibili fino a ieri, precisa la nota. Per singoli casi il risultato del test non era ancora noto, ma anche se si dovessero registrare ancora tamponi positivi, il dato percentuale non cambierà, ha indicato a Keystone-ATS il portavoce dell’esercito Stefan Hofer. Malgrado la mancanza di alcuni risultati dei test, si è ritenuto più opportuno informare oggi piuttosto che attendere la settimana prossima, ha spiegato.

Entro le prime 48 ore dopo l’arrivo in caserma le reclute sono state testate con un tampone nasofaringeo PCR. Inoltre, per tutti i test positivi, verranno svolti ulteriori chiarimenti in merito alle varianti del virus.

Le persone risultate positive sono state trasferite dietro prescrizione medica per un isolamento assistito della durata di dieci giorni. Ogni singolo caso positivo e i contatti stretti vengono monitorati sia in seno all’esercito che in ambito civile nel quadro della gestione dei contatti secondo le direttive dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e in collaborazione con le autorità sanitarie cantonali.

I militari che hanno avuto un contatto stretto con le persone infettate vengono messi in quarantena e assistiti per dieci giorni d’intesa con il medico di truppa. La quarantena viene svolta in un settore separato dal resto delle reclute, ma comunque sulle piazze d’armi.

Attualmente (stato alle 8.00 di oggi) nei servizi di truppa e nelle scuole reclute si trovano in isolamento complessivamente 162 militari e 148 militari sono in quarantena.

