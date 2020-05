La ristrutturazione della rete si stabilizzerà a quota 800 filiali gestite in proprio?

«L’obiettivo delle 800 filiali era già stato definito nella precedente strategia, che termina quest’anno. Una volta arrivati alle 800 unità, verrà avviata una nuova fase che prevede l’introduzione di un nuovo modello economico attraverso l’apertura di queste filiali ai partner del mondo dei servizi. Questo nuovo modello riguarda le filiali gestite in proprio, non le agenzie e i punti accesso. Vogliamo creare dei centri che permettano alla popolazione di accedere ad una gamma più ampia di servizi, rispetto a quelli che la Posta da sola, oggi, è in grado di offrire. Passeremo da una fase in cui era la Posta ad andare dai partner, ad una in cui sono i suoi partner a venire alla Posta».

Dando ai vostri partner...