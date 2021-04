Vincent Ducrot è entrato in carica il 1. aprile 2020. Il mondo, Svizzera quindi compresa, era già entrato in contatto con il virus. La pandemia ha poi stravolto ogni cosa, ogni precedente prospettiva. Anche per le FFS, che non a caso a fine anno hanno registrato una perdita di 617 milioni di franchi. Una crisi vera e propria.

Signor Ducrot, è possibile, nonostante tutto, tracciare un bilancio del suo primo anno in qualità di CEO?

«È stato un anno particolare, va da sé. Quando sono stato nominato, nel mese di dicembre del 2019, non c’erano segnali che potessero far pensare a una pandemia. Ma da questa annata traggo sia segnali positivi sia negativi. Tra quelli negativi, spiccano le preoccupazioni di ordine finanziario. Per quanto riguarda quelli positivi, ebbene, abbiamo potuto lavorare su molti...