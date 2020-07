Non è solo la politica a interrogarsi sul dopo Lauber. «La sentenza del TAF contiene dei messaggi molto importanti», ci spiega l’avvocato ed ex procuratore pubblico Paolo Bernasconi. «Ognuno deve trarre le dovute conseguenze dai propri errori. Lauber lo ha fatto, ma l’autorità di vigilanza deve fare lo stesso». Già, perché se la sentenza del TAF da un lato bacchetta l’agire di Lauber, dall’altro non risparmia critiche all’organismo di controllo, reo di aver violato il diritto a essere sentito e di aver usato toni ostili e polemici che Bernasconi ha definito «inadatti alla massima autorità di controllo federale».

Per il già procuratore pubblico, il fatto che in 30 anni ben tre procuratori generali se ne siano andati in malo modo (Gerber, Rohschacher, Beyeler, ndr) dovrebbe spingere il Parlamento...