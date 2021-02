Tanti auguri, Posta A. E, di riflesso, Posta B. Fanno trent’anni, tondi tondi. Proprio oggi. Era il 1991, la Svizzera celebrava i 700 anni della Confederazione mentre al primo posto della classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti c’era The First Time dei Surface. Una canzone tremendamente sdolcinata. Meno sdolcinata, per contro, fu l’accoglienza del servizio. Anzi, i media se ne lamentarono presto. A giugno, ad esempio, La Gruyère titolò senza troppi complimenti: «Fiasco storico». Eppure, la novità seppe resistere, correggere gli inevitabili problemi della prima ora e, soprattutto, durare nel tempo. Tant’è che, oggi, nonostante l’avvento di Internet e l’esplosione dell’e-commerce le persone hanno ancora tempo e voglia di spedire lettere fisiche. Magari anche scritte a mano.

Un mercato in piena espansione

Il mercato delle lettere, trent’anni fa, era in piena espansione. O meglio esplosione. Le allora PTT, ovvero Poste, Telefoni e Telegrafi, la regia federale che fino al 1998 controllava il settore salvo poi sciogliersi in Swisscom e La Posta, di fatto aveva raggiunto i limiti di capacità. Non poteva più né gestire né smerciare in maniera efficiente un tale volume. Alla fine degli anni Ottanta, leggiamo sul blog de La Posta, le PTT trasportavano circa 2.500 milioni di lettere, 800 milioni in più rispetto a quelle gestite nel 2020 tanto per fare un paragone. La direzione, giustamente, all’epoca temeva che questi numeri sarebbero saliti in futuro. Jean Clivaz, il direttore di allora, si aspettava un incremento annuo di 120 milioni. Al contempo, le PTT dovettero applicare durissime misure di risparmio volte a contenere i costi. Bisognava inventarsi qualcosa, insomma.

«Francobollo 80», «Francobollo 60», «Sedia Landi», «Orologio da stazione»: per la Posta A e B non poteva mancare un francobollo dedicato. Due nuovi francobolli usciranno il 4 marzo 2021. © La Posta

Una doppia scelta

In questo contesto nacque dunque l’idea di suddividere gli invii in Posta A e B. Fino all’introduzione del servizio, le PTT recapitavano gli invii all’indomani. Sempre. Era lo standard, d’altronde. Dal 1. febbraio 1991, invece, la regia federale optò per due velocità di trasporto ben distinte. Permettendo ai clienti di scegliere, a seconda del prezzo, quando avrebbero voluto vedere recapitate le loro lettere.

Migliorati i turni notturni

«Il servizio permise alle PTT di sfruttare meglio le capacità dei centri di smistamento e del personale, in particolare durante il giorno» sottolinea Barbara Schmutz dell’Archivio PTT. «Gli invii, fino al 1991, venivano smistati soprattutto dopo la chiusura degli sportelli e la notte». Con tutte le conseguenze sul costo dei turni. La Posta B venne quindi lavorata di giorno, mentre per quella più urgente, la A, gli impiegati erano attivi ventiquattro ore su ventiquattro sabato compreso.

«Imbucato prima dell’ultima vuotatura, recapitato domani». Con questa etichetta, i clienti delle PTT potevano contrassegnare la propria Posta A. © Archivio PTT

La malinconia

L’introduzione della Posta A e B fu accompagnata da alcuni problemi. Uno su tutti: la puntualità. Nella primavera del 1991, fonte Museo della comunicazione, solamente il 93% degli invii tramite Posta A arrivava in orario. Di riflesso, i cittadini si rivolsero alle PTT con fare indispettito: ma come, aumentate le tariffe e per giunta siete in ritardo? Il consenso, per fortuna, aumentò con il passare degli anni. Oggi, la fetta di mercato della Posta A è pari ad un terzo rispetto al totale degli invii. L’utilizzo sempre maggiore dei mezzi elettronici e, per alcuni, la privatizzazione delle vecchie PTT hanno, come detto, diminuito i volumi ma parallelamente hanno fatto crescere, nelle fasce più anziane, un senso di nostalgia. E un pizzico di nostalgia la provarono e la provano anche i dipendenti dal 1998 in avanti, quando cioè le PTT uscirono da un discorso puramente pubblico per affrontare la privatizzazione. «Ci sono certamente voci che piangono le ex PTT, spesso si tratta di ex dipendenti che hanno dovuto subire grandi cambiamenti a causa della liberalizzazione e della ristrutturazione delle ex aziende federali» ci spiega Barbara Schmutz. «Questo processo ha richiesto molta flessibilità da parte di alcuni dipendenti delle PTT di lungo corso. Nel guardarsi indietro, alcuni di loro si sono detti malinconici».

