Fa ancora discutere l’ultima nomina nel Consiglio di amministrazione della Posta, che in giugno aveva provocato la reazione della Deputazione ticinese alle Camere federali. Infatti, da tre anni a questa parte, nel vertice del gigante giallo non siedono più rappresentanti della Svizzera italiana. Per succedere a Peter Hug, che aveva rinunciato a sollecitare un nuovo mandato, il Governo aveva proposto la figura di Dirk Reich, un tedesco svizzero con esperienza nel settore della logistica delle merci internazionale. I rappresentanti ticinesi a Berna avevano scritto al Consiglio federale richiamandolo al rispetto delle disposizioni per assicurare un’equa rappresentanza delle lingue all’interno degli organi di direzione superiori delle aziende federali. L’organo presieduto da Rocco Cattaneo (PLR)...