PostFinance deve essere autorizzata a concedere in modo autonomo ipoteche e crediti a terzi. Per permettere ciò verranno creati i requisiti legali per la sua privatizzazione, il che significa uno scorporo dal gruppo Posta, comunica oggi il Consiglio federale.

Secondo l’attuale legge sull’organizzazione della Posta (LOP), PostFinance, in quanto affiliata del gigante giallo, non può rilasciare crediti e ipoteche a terzi, sottolinea il governo in una nota. L’azienda adempie il mandato di servizio universale sancito dalla legge nel settore del traffico dei pagamenti.

A causa del perdurare della situazione dei bassi tassi d’interesse dal 2008, il rendimento di PostFinance ha subito però un forte calo e continuerà a diminuire se non verranno adottate contromisure, avverte l’esecutivo. Il valore aziendale è diminuito e la capacità dell’istituto di accumulare capitale proprio o di pagare dividendi è stata ridotta.

Il Consiglio federale oggi ha pertanto adottato il messaggio concernente la modifica della LOP all’attenzione del Parlamento, per consentire l’ingresso sul mercato creditizio e ipotecario di PostFinance. In questo modo, essa potrà nuovamente raggiungere una redditività in linea con il settore. Ciò sarà accompagnato dalla cessione della partecipazione maggioritaria della Posta (e quindi indirettamente della Confederazione) alla stessa PostFinance.

Per tenere conto delle perplessità espresse nell’ambito della procedura di consultazione in materia di costituzionalità, neutralità concorrenziale, federalismo e stabilità del mercato finanziario, verranno infatti creati i requisiti legali per la privatizzazione dell’istituto. Questo consentirà di sviluppare ulteriormente PostFinance e di trasformarla in una vera e propria banca commerciale orientata alla clientela svizzera.

La privatizzazione di PostFinance significa il suo scorporo dal gruppo Posta. Gli attuali stretti legami tra le varie entità, in particolare nell’ambito della fornitura di prestazioni nel quadro del servizio universale, devono pertanto essere adeguati di conseguenza nella legge sulle poste.

Un gruppo di lavoro, diretto dall’ex consigliera agli Stati Christine Egerszegi, sta attualmente elaborando proposte concrete per l’ulteriore sviluppo del servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti.

In qualità di proprietaria unica indiretta, la Confederazione è obbligata a sostenere PostFinance nel quadro dell’attuazione della legislazione «too big to fail». Considerata un istituto finanziario di rilevanza sistemica, PostFinance è tenuta a soddisfare severi requisiti patrimoniali.

A seguito del minore rendimento, Posta e PostFinance non sono in grado di fornire integralmente, in modo autonomo e nei tempi debiti i fondi propri supplementari richiesti dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Nell’ambito della procedura di risanamento, la Confederazione assicurerà dunque la copertura della carenza restante nei fondi propri e la rilevanza sistemica di PostFinance. Questa garanzia è limitata nel tempo e nell’importo. Il necessario credito d’impegno di 1,7 miliardi di franchi dovrà essere approvato dall’Assemblea federale.

Una privatizzazione «per uscire dal pantano»

Il PLR accoglie favorevolmente la volontà del Consiglio federale di eliminare il divieto di concedere crediti e ipoteche a cui è sottoposta PostFinance, solo se parallelamente viene lanciato un processo di privatizzazione.» Solo in questo modo la situazione attuale in cui versa PostFinance potrà essere risolta senza nuocere alla concorrenza e alla stabilità di un mercato perfettamente funzionante. Dovrà inoltre essere lanciata una discussione a proposito del servizio universale della Posta, che deve essere adattato alle nuove esigenze della popolazione e dell’economia».

«Consiglio federale sulla strada sbagliata»

Con la sua proposta di privatizzare completamente PostFinance, il Consiglio federale «mette in pericolo il servizio universale, le prestazioni del servizio postale e l'accesso vantaggioso ai servizi finanziari per tutta la popolazione» secondo il sindacato syndicom. Che «combatterà risolutamente questa proposta, se necessario con un referendum».

«Il gruppo postale verrebbe indebolito»

Dal punto di vista del SAB – Gruppo svizzero per le regioni di montagna – questo progetto deve essere respinto. Il SAB sostiene l’intenzione del Consiglio federale di dare a Postfinance un maggiore margine di manovra, consentendogli di commercializzare dei crediti e delle ipoteche. Ciò permetterà di accrescere i profitti di Postfinance. Ma «l'ampliamento delle attività commerciali di Postfinance ha senso solo se quest’ultimo continua ad essere parte integrante del gruppo postale, in modo che i suoi ricavi siano ancora utilizzati per finanziare il servizio di base. In caso di privatizzazione parziale o totale di Postfinance, ciò non sarebbe più così. I suoi ricavi sarebbero versati a un proprietario attualmente indefinito, che potrebbe persino avere la sua sede all’estero».

