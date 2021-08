La sicurezza all’interno dello spazio Schengen deve essere rafforzata e la gestione delle frontiere ottimizzata. A questo scopo, il Consiglio federale ha posto in consultazione oggi tre progetti.

Gli adeguamenti riguardano innanzitutto lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (Border Management and Visa Instrument, Fondo BMVI) che sostituisce il Fondo di sicurezza interna per le frontiere esterne e i visti (ISF), a cui la Svizzera partecipa dall’agosto 2018.