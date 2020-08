Il divieto di pubblicazione di cinque giorni lavorativi andrebbe inoltre eliminato se l’Ufficio regionale di collocamento (URC) non è in grado di trasmettere al datore di lavoro dossier adeguati. Con questi allentamenti, Rieder intende sgravare soprattutto le aziende nelle regioni turistiche da un onere amministrativo da lui giudicato sproporzionato e penalizzante.

Secondo il consigliere agli stati vallesano, dalle esperienze maturate finora risulta che, in media, nel 64% dei casi gli URC sono in grado di fornire ai datori di lavoro al massimo un dossier di candidatura adeguato. Soltanto in circa il 15% dei casi trasmettono in media più di tre dossier.