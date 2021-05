Dopo non aver trovato nessuno di idoneo durante i primi due bandi, la Commissione giudiziaria (CG) dell’Assemblea federale ha approvato oggi una nuova messa a concorso, ha comunicato stasera il segretariato della CG. In questo modo vuole dare alla sua subcommissione il tempo necessario per occuparsi della ricerca di candidati e di effettuare una preselezione in estate. La nomina dovrebbe seguire durante la sessione autunnale o invernale delle Camere federali.

Parallelamente sono in corso i lavori per portare il limite d’età per i procuratori pubblici a 68 anni, come richiesto dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) con un’iniziativa parlamentare. La Camera dei Cantoni vi ha già dato seguito durante la sessione primaverile, mentre il Consiglio nazionale ne discuterà in quella estiva. Il limite verrebbe portato a 68 anni a partire dal 1. gennaio 2022. Attualmente la funzione non può essere occupata oltre l’età legale di pensionamento. I giudici federali possono per contro restare in carica fino a 68 anni.