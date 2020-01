L’aereo, del tipo Piper Archer PA-28, era decollato alle 19.30 dall’aeroporto di Ecuvillens, nel canton Friburgo, diretto a Sion (VS). È scomparso dagli schermi radar alle 20.30. È quindi scattata una campagna di ricerca a cui hanno partecipato un caccia F/A-18, un elicottero dell’esercito, pattuglie delle polizie cantonali vodese e friburghese e la Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega), hanno indicato Dipartimento federale della difesa e polizia.

Il velivolo da combattimento, che aveva appena partecipato al controllo dello spazio aereo a Davos (GR) per il Forum economico mondiale, è stato incaricato di rilevare i segnali dell’emettitore di soccorso del piccolo aereo. Una volta precisamente localizzato, sul luogo dell’incidente sono stati indirizzati due elicotteri, uno dell’esercito da Alpnach (OW) e uno della Rega da Interlaken (BE). I rottami dell’aereo sono stati trovati poco dopo le 22.00. L’identificazione degli occupanti è ancora in corso.