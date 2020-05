Un 38.enne vodese è morto ieri mattina dopo essere precipitato con la tuta alare nel Basso Vallese. L’uomo, decollato dalla vetta della Pierre Avoi, una cima di 2473 metri sopra Verbier, è precipitato quasi subito finendo 150 metri più in basso, indica la polizia cantonale vallesana in un comunicato odierno. Un’inchiesta dovrà stabilire le cause dell’incidente.