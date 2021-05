Un aereo da turismo è precipitato oggi in un campo a Oberramsern (SO). Entrambi gli occupanti sono morti, ha indicato un portavoce della polizia cantonale solettese confermando una notizia diffusa dal portale del Blick.

Le vittime sono un 57enne e un 49enne, partiti con il loro aeromobile dall’aeroporto di Grenchen (SO). L’incidente è stato segnato poco prima delle 14.30, ha precisato la polizia cantonale solettese in un comunicato. Oberramsern è una frazione del comune Messen, una zona di campagna. L’incidente non ha provocato altre vittime.