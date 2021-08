I corpi senza vita di due alpinisti sono stati trovati ieri pomeriggio sul Täschhorn, vicino a Saas-Fee (VS). Si tratta probabilmente di due cechi, la cui scomparsa era stata annunciata proprio ieri. Entrambi sono precipitati per diverse centinaia di metri.

Le indagini rivelano che sono stati visti per l’ultima volta venerdì scorso al bivacco di Mischabeljoch, sopra Saas-Fee, indica la polizia cantonale vallesana in una nota odierna, precisando che i due avevano l’intenzione di scalare il Täschhorn lungo la cresta del Mischabel. Il recupero dei corpi, non ancora formalmente identificati, è stato fatto da Air-Zermatt, dal servizio di soccorso regionale di Saas e dalla polizia.