Dopo la decisione di porre fine ai negoziati sull’accordo quadro istituzionale, il Consiglio federale vuole dimostrare che la Svizzera «rimarrà un partner affidabile» dell’Unione europea. Per questo intende far sbloccare velocemente dal Parlamento il secondo contributo di coesione, approvato alla fine del 2019 ma vincolato alla rinuncia da parte di Bruxelles ad attuare misure discriminatorie, come il mancato riconoscimento dell’equivalenza della Borsa svizzera. Il Governo presenterà prossimamente un messaggio per liberare i crediti, destinati agli ex Paesi del blocco comunista (1.047 milioni per ridurre le disparità economiche e sociali) e a quelli confrontati con problemi migratori, come l’Italia e la Grecia (190 milioni). Il Parlamento dovrebbe decidere in settembre, nel corso della sessione...