È praticamente fatta in Parlamento: nella donazione degli organi il modello del consenso presunto in senso lato sostituirà quello del consenso esplicito. Anche gli Stati hanno approvato il controprogetto governativo che prevede il cambio di paradigma, ma che in ogni caso lascia l’ultima parola ai familiari.

1) Perché a Berna si discute di donazione degli organi?

Nel 2020 i decessi per l’impossibilità di trovare un organo compatibile sono stati 72, mentre sulla lista d’attesa c’erano 1.457 persone. Negli ultimi cinque anni circa 330 persone sono morte attendendo un organo. Al contempo, nei sondaggi, la popolazione si dice in gran parte favorevole alla donazione. Per superare questa contraddizione, l’organizzazione non governativa giovanile Junior Chamber International, con il sostegno di Swisstransplant, nel 2019 ha depositato un’iniziativa popolare denominata «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane». Questa propone l’introduzione di un nuovo modello basato sul consenso presunto «in senso stretto», al posto del consenso esplicito in vigore attualmente. Ciò significa che gli organi di una persona deceduta possono venir espiantati, a meno che quest’ultima non si opponga quando è in vita.

2) Che cosa hanno deciso in concreto Governo e Camere?

Il Consiglio federale ha proposto come controprogetto indiretto (quindi a livello di legge) l’introduzione di un modello del consenso presunto «in senso lato». Secondo il Governo, il modello del consenso in senso stretto non è accettabile dal punto di vista etico. Bisogna conferire ai congiunti il diritto di essere consultati (su questo l’iniziativa è silente). Al Nazionale, in maggio, l’iniziativa era stata accolta di misura, mentre il controprogetto era passato a larga maggioranza. Ieri a gli Stati l’iniziativa è stata respinta all’unanimità, mentre il controprogetto è stato accolto con 31 sì, 12 no e un’astensione. Chi non intende donare i propri organi potrà dichiararlo formalmente in un apposito registro. In assenza di una dichiarazione, la facoltà di prendere una decisione andrà conferita agli stretti congiunti o a una persona di fiducia. I promotori avevano detto che avrebbero ritirato l’iniziativa se la soluzione del consenso presunto in senso lato fosse stata inserita nella legge sui trapianti. Ora resta solo una piccola divergenza formale da appianare. Il Nazionale dovrà nuovamente votare anche sull’iniziativa, visto che in prima battuta l’aveva accolta. A meno di un referendum contro la decisione definitiva del Parlamento, che potrebbe già cadere in questa sessione, il popolo non sarà chiamato ad esprimersi.

3) Che cosa cambierebbe con il consenso presunto?

Con l’attuale modello del consenso, l’espianto di organi e tessuti è possibile solo se da parte dell’interessato e dei suoi congiunti è stata data l’autorizzazione esplicita. Nel modello del consenso presunto è il contrario: l’assenza di opposizione vale come assenso. Chi non vuole donare organi o tessuti dovrà dichiararlo esplicitamente. Nel modello del consenso presunto in senso lato, in assenza di una documentazione scritta, i congiunti devono essere interpellati, come fatto sinora. Questi possono opporsi al prelievo se ritengono che questa fosse la volontà presunta del defunto. In termini di procedure quindi non cambierà nulla. In nessun caso organi verranno prelevati automaticamente. Ciò che dovrebbe cambiare è l’onere che grava sui familiari se manca una decisione esplicita del defunto, perché si partirà dal presupposto di un consenso di base. In pratica, la responsabilità viene trasferita sul defunto. Tutto questo, secondo la maggioranza, dovrebbe portare a un aumento delle donazioni di organi.

4) A chi si applicherebbe il modello del consenso presunto?

A tutte le persone che muoiono in Svizzera e che dal punto di vista medico entrano in linea di conto per una donazione di organi.

5) I requisiti per donare organi cambiano?

No, rimarranno gli stessi: gli organi possono essere donati solo da persone che subiscono una morte cerebrale in ospedale a causa di un danno cerebrale o un arresto cardiovascolare. Se qualcuno muore fuori da un ospedale, la donazione non è possibile.

6) Si può quantificare il fenomeno?

In Svizzera ogni anno ci sono 70 mila decessi. Il prelievo di organi però può essere effettuato solo su persone che si trovano in terapia intensiva. I decessi annuali nei reparti di terapia intensiva sono circa 3 mila. In 2.650 casi (una stima è stata pubblicata negli scorsi dalla “NZZ”) la donazione di organi non può entrare in considerazione per motivi medici. Dei 350 rimanenti, 140 hanno espresso una volontà quando erano in vita: 101 a favore e 39 contro. Negli altri 210 casi la volontà del defunto non è nota. In 51 casi i parenti hanno detto sì e in 159 non hanno acconsentito al prelievo degli organi. In totale i consensi sono stati 152 su 350, vale a dire il 43%, mentre la disponibilità dichiarata dalla popolazione nei sondaggi è circa del 70%.

7) Come può essere espressa la propria volontà?

L’idea è quella di appoggiarsi su un apposito registro (quello già esistente di Swisstransplant), nel quale chi non vuole donare organi o tessuti può dichiarare la propria volontà. Va data anche la possibilità di registrare un consenso. Inoltre dovrà essere possibile indicare se si intendono escludere dalla donazione solo determinati organi o tessuti. Se qualcuno ha affidato la decisione sulla donazione degli organi a una persona di fiducia, questa persona prende il posto dei parenti più stretti.

8) Che cosa succederebbe se i congiunti non fossero rintracciabili?

Se da parte del defunto non è stata espressa alcuna volontà e se le ricerche per rintracciare i congiunti rimangono infruttuose, non potrà essere prelevato alcun organo.

9) Chi potrebbe accedere ai dati nel registro?

Avranno accesso al registro le persone che, all’interno di un ospedale, sono responsabili della donazione di organi e già oggi accertano la volontà alla donazione. Consulteranno il registro solo se, per un paziente con prognosi infausta, è stato deciso d’interrompere i trattamenti di mantenimento in vita.

©CdT.ch - Riproduzione riservata