Sono 20 i vincitori del Premio Pfizer per la ricerca 2022: fra questi anche Pietro E. Cippà, dell’Ospedale Regionale di Lugano, Ilaria Guccini e Ajinkya Subhash Revandkar, entrambi dell’Istituto oncologico di ricerca (IOR) di Bellinzona.

La Fondazione Premio Pfizer per la ricerca assegna il suo riconoscimento in Svizzera dal 1992, indica oggi Pfizer in un comunicato, precisando che finora la Fondazione ha finanziato la ricerca medica in Svizzera con un totale di 6,5 milioni di franchi. Da allora sono 404 i ricercatori premiati in Svizzera.

Quest’anno il riconoscimento è attribuito a 20 scienziati - la dotazione complessiva è di 165.000 franchi svizzeri - che lavorano in ospedali e istituti di ricerca di Basilea, Bellinzona, Berna, Ginevra, Lugano e Zurigo. Per il 2022 sono stati presentati alle commissioni - composte da scienziati ed esperti clinici di spicco in Svizzera - oltre 70 lavori di ricerca.

Per quanto riguarda il Ticino, Cippà è premiato per il suo lavoro nell’area specialistica «Medicina cardiovascolare, urologia e nefrologia», mentre Guccini e Revandkar in oncologia. Tra i settori premiati anche «Infettivologia, reumatologia e immunologia», «Neuroscienze e malattie del sistema nervoso» e «Pediatria».

