Sono 19 i giovani vincitori del Premio Pfizer 2020. I ricercatori in questione svolgono la propria attività a Bellinzona, Lugano, Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, San Gallo e Zurigo. L’onorificenza è dotata in totale di 150.000 franchi.

Per citare i vincitori più vicini al Ticino, la dottoressa Daniela Latorre, che collabora con l’Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB) di Bellinzona, l’Università della Svizzera italiana (USI) a Lugano e il Politecnico federale di Zurigo (ETH), è stata premiata nella categoria «neuroscienze e malattie del sistema nervoso».

«È con immenso piacere che ogni anno leggo i lavori che ci vengono sottoposti e sono sempre affascinato dalla loro varietà e qualità», ha detto la presidente del consiglio di fondazione Rahel Troxler Saxer, citata in un comunicato.

Il Premio Pfizer della Ricerca, assegnato ogni anno dal 1992, ricompensa lavori che apportano nuove conoscenze nell’ambito di differenti malattie e mettono in evidenza approcci scientifici promettenti per la scoperta di nuove opzioni terapeutiche potenziali. La fondazione Pfizer è legata alla nota casa farmaceutica statunitense, che è presente in Svizzera dal 1959.