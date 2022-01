I primari sono molto preoccupati per la salute psichica dei bambini e degli adolescenti in relazione all’epidemia di COVID-19. «Mentre i ragazzi rimuovono paure e problemi con meccanismi quali i videogiochi, le ragazze cadono rapidamente nella depressione».

Genitori e insegnanti sono invitati a prestare attenzione quando gli adolescenti di sesso maschile si dimostrano evidentemente svogliati, depressivi, irritati ed eccessivamente impulsivi, afferma Oliver Bilke-Hentsch, presidente dell’Associazione svizzera dei primari di psichiatria infantile e adolescenziale in un’intervista pubblicata dai giornali Tamedia. A suo dire la situazione nelle cliniche psichiatriche per bambini e adolescenti, già piene, è peggiorata con la pandemia. Soprattutto le ragazze soffrono di gravi depressioni, spiega Bilke-Hentsch: considerano la loro vita senza senso e si chiedono se davvero valga la pena di imparare e aspirare a qualcosa nella vita. Questo fenomeno è fortemente aumentato con l’epidemia. Tra i quadri clinici più frequenti si ritrovano disturbi dell’alimentazione e post-traumatici, ad esempio a causa di decessi per coronavirus in famiglia.