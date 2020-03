Per chiudere la frontiera dovrebbe essere utilizzato l’esercito, scrive in una nota il gruppo UDC. Nel caso dei lavoratori italiani, indispensabili per l’economia ticinese e per l’assistenza sanitaria, bisogna fare in modo che non tornino in Italia, aggiunge la nota. L’Austria ha già reagito chiudendo il confine con la penisola. Sono 68 mila i frontalieri italiani che giungono giornalmente in Svizzera.