Alcuni pazienti sono stati trasferiti per diversi giorni in altri ospedali della Svizzera romanda, ha aggiunto. «La Svizzera tedesca è completamente congestionata; non possiamo trasferirvi i pazienti». Il CHUV ha anche iniziato questa settimana a rinviare le operazioni chirurgiche, continua il direttore. «Si tratta di rinvii che non mettono in pericolo la salute o la qualità della vita del paziente [...] Tutte le operazioni urgenti vengono realizzate».