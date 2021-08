Tre quarti delle svizzere e degli svizzeri sono preoccupati per il crescente aumento degli eventi meteorologici estremi a seguito del cambiamento climatico. Il 74% teme che sia troppo tardi per evitare i danni ambientali alle generazioni future. Questi sono i risultati dell’Energie-Trendmonitor Schweiz 2021. A tal fine, un istituto di ricerche di mercato ha intervistato 1.000 consumatori.

La stragrande maggioranza della popolazione è pronta a cambiare il proprio comportamento per proteggere il clima: l’81% desidera ridurre volontariamente le proprie emissioni di CO2 nella vita di tutti i giorni. Quasi il 60% è disposto a pagare una tassa sulla CO2 su un biglietto aereo fino a un massimo di 120 franchi. Ben una persona su due rinuncerebbe ai viaggi aerei in Europa.

Gli svizzeri lamentano l’esistenza di ostacoli alla protezione del clima

I privati possono risparmiare molto più gas serra riducendo i combustibili fossili per la produzione di acqua calda e per il riscaldamento che non riducendo i viaggi. Il 77% della popolazione ha riconosciuto che la protezione del clima è importante quando si tratta di riscaldamento. Tuttavia, dal punto di vista dei consumatori, sussistono numerosi ostacoli all’effettiva attuazione: il 73% lamenta di non essere sufficientemente informato sul riscaldamento rispettoso del clima. Il 62% non sa come ricevere un sostegno finanziario quando si passa ad una tecnologia di riscaldamento rispettosa del clima.

Sovvenzioni e tariffe ambientali

«Per il risanamento o per le nuove costruzioni esistono in Svizzera numerosi programmi di sovvenzione a livello federale, cantonale e comunale che incentivano il passaggio dalle caldaie a gasolio o a gas ai sistemi di riscaldamento a pompa di calore rispettosi del clima. Inoltre, i fornitori di energia si sono preparati per la transizione energetica con sovvenzioni e tariffe elettriche agevolate «, afferma Patrick Drack, direttore di Stiebel Eltron Svizzera. «I nostri esperti energetici offrono ai consumatori un servizio per individuare tutte le sovvenzioni disponibili in Svizzera in base al luogo dove è ubicato l’edificio. Sulla base di esempi pratici, mostriamo come è possibile dismettere riscaldamenti a gasolio o a gas per passare a sistemi di riscaldamento rispettosi del clima.»

«Bisogna agire in fretta e dimezzare le emissioni entro il 2030»

L’idea che la tecnologia possa ridurre le emissioni di CO2 è una chimera, avverte l’esperta del clima del Politecnico di Zurigo Sonia Seneviratne. Il sesto rapporto dell’IPCC, presentato ieri, mostra che il cambiamento climatico ha accelerato negli ultimi anni.

«Chiunque pensi che possiamo continuare a ridurre le emissioni di CO2 lentamente e sperare in una soluzione tecnica si sbaglia», ha detto in un’intervista al Tages-Anzeiger. I nuovi dati sull’argomento sono chiari, aggiunge Seneviratne, autrice di diversi rapporti del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC).

La quantità di CO2 che può essere attualmente rimossa dall’atmosfera attraverso la riforestazione o metodi tecnici è troppo limitata per fare la differenza. «Abbiamo semplicemente bisogno di ridurre le emissioni il più rapidamente e il più possibile per non dipendere da queste soluzioni tecniche». Le emissioni dovrebbero già essere ridotte nei prossimi due anni, a suo avviso.

I cambiamenti negli estremi climatici sono ora osservati in tutte le regioni del mondo, nota l’esperta. Per raggiungere l’obiettivo dello scenario più ottimista, cioè limitare il riscaldamento globale a 1,6 gradi Celsius, dobbiamo agire rapidamente. «Le emissioni di CO2 devono essere ridotte del 50% entro il 2030, e poi azzerate il più presto possibile, preferibilmente prima del 2050.

Se le emissioni continuano al ritmo attuale, il riscaldamento potrebbe raggiungere 1,5 gradi anche prima del prossimo rapporto IPCC, avverte l’esperta. «La possibilità di ridurre drasticamente le emissioni di CO2 è una questione sociale». Ma in politica l’urgenza di misure climatiche non è ancora stata percepita ovunque, nemmeno in Svizzera, conclude.

©CdT.ch - Riproduzione riservata