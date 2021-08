Un uomo che, dopo numerose infrazioni stradali, aveva preso a colpi d’ascia la porta del suo vicino, dovrà rimanere in detenzione preventiva. Il Tribunale federale (TF) conferma la misura ordinata dalla giustizia zurighese, respingendo un suo ricorso.

Il 15 maggio scorso, in piena notte, l’uomo aveva minacciato di morte il suo vicino se quest’ultimo non si fosse deciso a traslocare. Aveva poi concretizzato l’avvertimento colpendo la porta dell’appartamento con un’ascia.

Il Ministero pubblico zurighese indaga ancora su questa notte agitata che non era altro che la conclusione di una serie di azioni commesse nei mesi precedenti. In primavera, quando guidava senza patente, il ricorrente aveva rallentato a più riprese, facendo innervosire il conducente che lo seguiva. Quest’ultimo l’aveva quindi superato, forzandolo a fermarsi.

Dopo un vivace scambio verbale, il ricorrente ha presumibilmente fatto marcia indietro per prendere slancio e ha colpito l’auto del suo «avversario». Quando si è rimesso in moto, l’ha quasi investito.

Un primo esame in vista di una perizia psichiatrica ha rivelato che lo stato dell’uomo necessitava di un chiarimento urgente. La diagnosi non è ancora nota ma l’esperto evoca una forma di demenza, indica il TF in una sentenza pubblicata oggi.