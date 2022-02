Future Health Pharma GmbH ha presentato a Swissmedic la domanda di omologazione per il vaccino candidato Nuvaxovid di Novavax. Si tratta del primo vaccino basato sulle proteine per cui viene richiesta un’omologazione in Svizzera.

Novavax, in quanto fabbricante del vaccino, non ha una filiale in Svizzera e quindi non dispone di un’autorizzazione d’esercizio. L’azienda farmaceutica ha quindi deciso di far pervenire la domanda di omologazione a Swissmedic tramite Future Health. Dopo che il preparato sarà stato omologato, questa azienda comparirà come titolare dell’omologazione.