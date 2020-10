Cresce la curva dei contagi e negozi e supermercati tornano ad essere presi d’assalto. Come all’inizio della pandemia, a sparire dagli scaffali sono in particolare articoli per l’igiene, per la cucina e la pasta. Le colonne del Blick, ma anche del Luzerner, dell’Argauer Zeitung e del St. Galler Tagblatt, tornano a parlare di loro: i cosiddetti «Hamsterkäufer», coloro che fanno riserve in vista di tempi difficili. Sì, sono tornati. Lo dimostrano gli scaffali rimasti vuoti in molti negozi a nord della Alpi durante il fine settimana.