Thierry Burkart non avrà avversari nella corsa alla presidenza del PLR: il consigliere agli Stati argoviese è infatti il solo candidato alla successione di Petra Gössi. Lo ha comunicato oggi il partito al termine della scadenza per annunciarsi.

Burkart, 45enne di Baden, ha informato la commissione cerca di voler guidare il partito con una squadra di vicepresidenti forte e diversificata, si legge in una nota. Tale ampliamento dei vertici auspicato dal «senatore» richiederebbe una modifica degli statuti da parte dell’assemblea dei delegati.

Secondo i desideri di Burkart, questa squadra andrebbe composta dal consigliere agli Stati Andrea Caroni (AR) e dal consigliere nazionale Philippe Nantermod (VS), entrambi attuali vicepresidenti, nonché dalla consigliera agli Stati Johanna Gapany (FR) e dal consigliere nazionale Andri Silberschmidt (ZH).

Gössi aveva reso noto le proprie dimissioni dalla testa del PLR entro fine 2021 lo scorso 14 giugno. La consigliera nazionale svittese è rimasta in carica oltre cinque anni.

Burkart, avvocato di professione e appartenente all’ala destra dei liberali-radicali, è stato eletto in Consiglio nazionale nel 2015, prima del salto, quattro anni dopo, in Consiglio degli Stati. Precedentemente all’esperienza in quel di Berna, è stato membro del Gran Consiglio del suo cantone dal 2001 al 2015, presiedendolo nel 2014. Inoltre, fra il 2010 e il 2013 ha guidato il PLR argoviese.