Il calcolo delle PC si basa sulla pigione annua. Gli importi massimi riconosciuti per le pigioni verranno adeguati tenendo conto dell’aumento degli affitti. D’altro canto, visto che lo scopo è garantire la copertura del fabbisogno vitale, la riforma farà in modo che i mezzi di cui dispongono gli assicurati siano presi in debita considerazione nel calcolo delle PC.

Le modifiche all’ordinanza approvate dall’esecutivo concernono in particolare i criteri per la ripartizione dei Comuni in tre regioni per la pigione, l’aumento degli importi forfettari per le spese accessorie e per le spese di riscaldamento, la rinuncia a redditi o a parti di sostanza, le spese computabili per la custodia di figli complementare alla famiglia e l’interruzione della dimora abituale in Svizzera.