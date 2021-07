La Svizzera ha speso 20.795 franchi pro capite per le prestazioni sociali nel 2018. Solo Norvegia e Danimarca hanno speso di più. Nella Confederazione, le prestazioni sociali rappresentano poco meno di un quarto del prodotto interno lordo (PIL). In termini percentuali, questo è inferiore che nel resto dell’Europa. La Svizzera è il terzo paese più ricco d’Europa con un PIL di 85’000 franchi pro capite. Tuttavia, la sua spesa sociale come percentuale del PIL (24,6%) si trova in linea con l’Unione europea (media UE28: 26,5%). Francia, Germania, Italia, Svezia e Regno Unito hanno speso di più in proporzione, cioè tra il 31,4 e il 25,5%. Questi valori, che sono equilibrati secondo la parità di potere d’acquisto, sono stati pubblicati oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST). Le prestazioni sociali sono diminuite soltanto in Grecia, Irlanda, Spagna e a Cipro. Se il valore della spesa nel 2010 è dato dall’indice 100, la spesa sociale in Svizzera è aumentata di 15 punti da allora. Gli aumenti più forti in Europa sono stati registrati in Turchia con 40,6 punti, Bulgaria con 34,8 punti e Polonia con 30,8 punti.

Più prestazioni sociali nella vecchiaia

La vecchiaia rappresenta la quota maggiore delle prestazioni sociali. Questo vale sia per la Svizzera (10,6% del PIL) che per la maggior parte degli altri paesi europei (media UE28: 10,8% del PIL). In generale, maggiore è la proporzione di anziani nella popolazione, maggiore è questa spesa. Al secondo posto, quella nel settore della salute. In Svizzera, il 7,8% del PIL viene speso in prestazioni in questo ambito, in Germania è il 10,1%, in Francia il 9,0% e in Italia il 6,4%. Seguono le spese per famiglie/bambini, disabilità e superstiti, ognuna delle quali ammonta all’1-2%. La disoccupazione, l’esclusione sociale e le indennità di alloggio rappresentano quote del PIL non superiori all’1% sia in Svizzera che nell’UE. Grazie alla buona situazione economica del 2018, le prestazioni sociali per la disoccupazione sono basse in Europa.

La spesa sociale cresce più velocemente del PIL

In 16 dei 23 paesi per i quali sono disponibili serie temporali complete, la spesa sociale è cresciuta più velocemente dell’attività economica tra il 1995 e il 2018, indica l’UST. In Svizzera la spesa sociale in proporzione al PIL è aumentata del 4,8%. Grecia e Islanda hanno per esempio registrato un aumento ancora maggiore in relazione al PIL (rispettivamente +6,5% e +5,6%). Nella maggior parte dei paesi dell’Europa orientale, i dati sono disponibili dal 2000 in poi. Tra il 2000 e il 2018, nel contesto di un processo di ripresa economica, la spesa sociale come quota del PIL è rimasta stabile a una media del 18%.

©CdT.ch - Riproduzione riservata